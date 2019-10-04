Москва, , 12:49 — REGNUM Египет присоединился к странам, где реализуют проект ООН «Зеленые плавники» по защите коралловых рифов от негативных воздействий человека. Туристам на курортах Красного моря запретят кормить рыб, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Подробности: На курортах Египта запретят пластиковую посуду и пакеты

По оценкам экспертов-экологов, туризм отрицательно влияет на морскую флору и фауну Египта. Дайвинг, снорклинг, якоря катеров около коралловых рифов и др. — всё это угрожает морским обитателям.

После присоединение Египта к проекту ООН дайвинг-центры и дайв-гиды пройдут сертификацию. С туристами проведут инструктаж туроператоры. Их попросят не кормить рыб, не ломать кораллы, не выбрасывать мусор в море.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2019 года в отелях Хургады и Марса-Алам запрещено использование одноразовой пластиковой посуды.

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