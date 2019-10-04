Петропавловск-Камчатский, , 12:46 — REGNUM Новый рыбоперерабатывающий завод стоимостью 2,3 млрд рублей, запущен на территории опережающего развития «Камчатка» почти на год раньше намеченной даты, сообщает 4 октября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Крупный инвестиционный проект реализовала компания «Камчаттралфлот». Строительные работы на площадке начались весной 2018 года, и уже сегодня на мысе Чавычном построен двухэтажный комплекс площадью 9 тыс. кв. метров, который позволит выпускать до 25 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии создано 160 современных рабочих мест.

«Все вакансии уже закрыты, и в первую очередь за счет жителей региона», — отметил руководитель «Камчаттралфлота» Владимир Котов.

Добавим, сегодня число резидентов ТОР «Камчатка» достигло 86. Общая сумма заявленных ими проектов составляет почти 38,5 млрд рублей. Предполагается, что их реализация позволит создать в регионе 6845 рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке открывается современный рыбоперерабатывающий комплекс