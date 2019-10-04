Нижнеудинск, Иркутская область, , 12:37 — REGNUM Власти Иркутской области отчитались о ходе выполнения поручений российского президента Владимира Путина по скорейшему восстановлению всего необходимого для жизнедеятельности жителей Нижнеудинска — одного из самых пострадавших от наводнения городов Приангарья. Подробности рабочей поездки главы региона Сергея Левченко сообщает его пресс-служба.

В преддверие Дня учителя губернатор посетил нижнеудинскую среднюю школу №10. Это самое большое в городе среднее учебное заведение рассчитано на 1150 учащихся. Как пояснила его директор Елена Миронова, когда в Нижнеудинске начался потоп, в школе заканчивали ремонт первого этажа и постеленные новые полы пришли в негодность, школа была в критическом состоянии.

«После наводнения был сделан повторный ремонт. Строители закончили его к 1 сентября, сегодня образовательный процесс идет по расписанию», — отметила Миронова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Владимир Путин уже трижды Посещал Приангарье и проводил совещания, по итогам которых российское правительство и местная власть получили конкретные поручения по скорейшему возведению домов и всей необходимой инфраструктуры.