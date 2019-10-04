Кострома, , 12:37 — REGNUM В Костромской области 5498 человек из 2864 домов станут участниками программы по переселению граждан из аварийного жилья, — сообщает администрация области.

Ветхое жилье Иван Шилов © ИА REGNUM

Программа рассчитана до 2025 года, на эти цели предполагается потратить 2,9 млрд рублей. Необходимую сумму планируется получить из Фонда реформирования ЖКХ — 2,85 млрд, бюджета Костромской области — 28,8 млн, из местных бюджетов — 1,8 млн рублей.

В этом году 300 человек из 159 аварийных домов переедут в новое жилье.