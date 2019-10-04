Нерюнгри, Якутия, , 12:34 — REGNUM Бизнес-миссия индийских горнорудных компаний посетила Денисовский и Инаглинский горно-обогатительные комбинаты в Якутии, чтобы оценить возможности компании «Колмар» в сфере поставок угля. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Индийские металлурги планируют нарастить объем выпуска стали, для этих целей они ищут новые каналы экспорта угля», — объяснил интерес индийской стороны старший менеджер АНО АПИ Константин Белотелкин.

По его словам, поездка на ведущие угледобывающие предприятия Якутии организована с целью заключения долгосрочных контрактов на привлечение инвестиций. В ходе визита в Нерюнгри индийские партнеры осмотрели объекты, познакомились с производством. Отмечается, что по итогам миссии представители Индии выразили желание диверсифицировать поставки угля и наладить дальнейшее сотрудничество.

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