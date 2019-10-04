р-н Грачевский, , 12:46 — REGNUM Четвертую очередь Старомарьевской солнечной электростанции (СЭС) запустили в Грачевском районе Ставрополья на площади более 65 га. Инвестиции в строительство нового объекта составили более 1,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

Мощность нового участка составила 12,5 МВт, а совокупная мощность всех комплексов СЭС теперь достигла 50 МВт. Таким образом, объект вошел в пятерку крупнейших солнечных электростанций России.

Напомним, первая очередь проекта в Грачевском районе была введена в эксплуатацию в июне 2019 года. По замыслу инициатора строительства — компании «Солар Системс», Старомарьевская солнечная электростанция будет состоять из семи очередей.