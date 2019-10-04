Москва, , 12:29 — REGNUM То, что Дания снимет политические возражения по «Северному потоку — 2», ожидалось. Это означает дальнейшее беспрепятственное проектирование и строительство трубопровода для поставок газа из России в Европу, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя отказ Дании от политических претензий к «Северному потоку — 2».

Укладка газопровода © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«С самого начала возражение той или иной европейской страны по поводу строительства «Северного потока» носило больше политический характер, направленный на решение в том числе и внутренних проблем между странами в ЕС.

Тем не менее, с точки зрения экономического аспекта Европа является заинтересованным игроком в получении газа по наиболее низким рыночным ценам, в связи с чем российский рынок газа кажется наиболее привлекательным.

Безусловно, и другие игроки сырьевого рынка, включая США, заинтересованы в переориентировании Европы на покупку сырья со своих рынков, по причине чего и оказывают дополнительное давление на политиков Европы.

С экономической точки зрения Россия сможет увеличить объем экспорта в Европу за счет строительства «Северного потока — 2», чем улучшит и свои экономические показатели, а для Европы больший объем поставок газа означает в том числе некоторое снижение цен на сырье, а значит возможность увеличения производства товаров и услуг.

Таким образом, сотрудничество России и ЕС означает обоюдное улучшение экономических показателей в сравнении с другими странами, участвующими и конкурирующими между собой в глобальном пространстве», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Дания не имеет больше политических возражений к реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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