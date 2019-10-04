Бишкек, , 12:20 — REGNUM Властям Киргизии необходимо срочно решить ряд проблем, препятствующих выводу республики на передовое место в регионе по цифровизации. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии», передает пресс-служба главы государства.

По его словам, одним из основных барьеров на пути цифровизации Киргизии является то, что цифровые технологии не полноценно внедрены в государственной и муниципальной службах.

Также Жээнбеков акцентировал внимание на слабости цифровой инфраструктуры, что стало помехой для производства качественной продукции и конкурентоспособности бизнеса.

«Из-за отсутствия широкополосного интернета цифровые технологии остаются в неполной мере доступными для сельской местности. Этот фактор негативно влияет на развитие страны, в особенности регионов», — добавил киргизстанский лидер

Подводя итог, президент Киргизии отметил, что для решения этих проблем он подписал указ об объявлении 2019 года — Годом развития регионов и цифровизации страны.