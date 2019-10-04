Москва, , 12:20 — REGNUM Завершился аукцион по продаже 100% минус одна акция АО «Вагонная ремонтная компания-3», сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

По результатам аукциона владельцем контрольного пакета акций стала компания «Бизнес Оптима». При стартовой цене аукциона в 7 млрд 16 млн рублей цена приобретения составила 8 млрд 650 млн рублей.

Продажа актива осуществлялась в соответствии со стратегией реализации непрофильных активов РЖД по решению совета директоров железнодорожной компании.

Вагонная ремонтная компания-3 — одно из трех дочерних предприятий ОАО «РЖД», созданных в результате реформы комплекса по ремонту грузовых вагонов в 2011 году. Компании было передано 39 вагоноремонтных предприятия, производственные мощности которых позволяют производить ремонт более 100 тыс. вагонов в год.