Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области задолженность по заработной плате перед работниками донских предприятий превышает 77,6 млн рублей. Об этом говорится в докладе, посвящённом социально-экономической ситуации в регионе.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

«По состоянию на 1 сентября 2019 года просроченная задолженность по заработной плате сложилась на девяти предприятиях в сумме 77 млн 622 тыс. рублей. Вопросы погашения задолженности рассматривались на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости в регионе», — уточняется в отчёте.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с начала 2019 года работы на Дону лишились почти 6,4 тыс. человек. Количество безработных в регионе, стоящих на учёте в службе занятости, в настоящее время составляет 18,6 тыс. человек.

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