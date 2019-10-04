Москва, , 12:18 — REGNUM «Российский бюджет за год потеряет 5% ВВП при падении цен на нефть до $10 за баррель. Однако если такая ситуация на рынке будет сохраняться в течение десяти лет, то казна не получит 70% годового ВВП, который, по итогам прошлого года, составил 103 трлн руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Тем не менее, Минфин не рассматривает подобный радикальный шок на рынках сырья как реалистичный. Потенциально возможный сценарий, по оценке ведомства, снижение цены на нефть до $40 за баррель, и в таком случае потери государственных финансов не ожидаются.

$10 за баррель нефти — это мрачные времена конца 1998 года, курс рубля тогда падал ежедневно, а индекс РТС был менее 100 пунктов. Возврат к $10 по черному золоту практически исключен.

При этом по бюджетному правилу доходы бюджета выше $40 за баррель идут в резервные фонды, так что падение цен на нефть до $40 для России не критично. В принципе, не критично даже ниже.

Потому что у России накоплены очень значительные финансовые резервы. Международные резервы Банка России превышают $530 млрд, по данному показателю Россия занимает четвертое место в мире», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, при падении цен на нефть до $10 за баррель Минфин РФ возможные потери бюджета страны оценивает как очень серьезные, но сам сценарий такого шокового падения считает практически нереальным.

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