Киев, 4 октября 2019, 12:24 — REGNUM За последний маркетинговый год (с сентября 2018 по август 2019 года) экспорт сахара с Украины снизился на 27% и составил 409,8 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ).
В пресс-службе отметили, что больше всего сахара закупал Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.
Она также отметила, что в следующем году ожидается рост стоимости сахара на мировых рынках, что неизбежно отразится и на внутреннем рынке Украины.
Как сообщало информационное агентство УНИАН, с июля 2019 года украинские экспортёры продали на 49% больше зерна, чем за аналогичный период 2018 года.
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