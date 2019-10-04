Бишкек, , 12:16 — REGNUM Киргизия должна превратиться в региональный центр технологического трансфера. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии», передает пресс-служба главы государства.

«Это — наша амбициозная цель. Мы стремимся стать страной, являющейся катализатором перемен, поставляющей новые технологические решения и инновации в пространство ЕАЭС, ШОС и ВТО», — подчеркнул он.

По словам киргизстанского лидера, власти республики должны поддерживать производство собственных IT-продуктов и технологические проекты, стартап-инициативы и исследования в сфере высоких технологий.

«Также следует создать технологические парки и лаборатории. Будет целесообразно создание на базе Парка высоких технологий инновационного кластера», — добавил он.