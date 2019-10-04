Москва, , 12:09 — REGNUM Назначение экономиста, академика Сергея Глазьева на должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии придаст процессу евразийской интеграции нового импульса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Самое главное, чего стоит ожидать от нового назначения Сергея Глазьева, это придание евразийской интеграции нового импульса. Причём речь идет отнюдь не только и не столько о возрождении старых связей между бывшими советскими республиками. Сергей Юрьевич явно стремится дать новую формулировку евразийской интеграции, которая отвечала бы реальностям нынешней ситуации в мире. Я имею в виду продолжающееся геополитическое противостояние Запада с Россией и усиливающееся противостояние США и Китая. Ему очевидно, что разумное сближение ЕАЭС и Китая расширяет ресурс обеих сторон в борьбе за защиту своей самостоятельности», — заявил Дзарасов.

По его словам, евразийская интеграция — это фактическое признание краха политики неолиберализма, против которой выступал Сергей Глазьев. Глазьев рассматривал российскую концепцию «Большого евразийского пространства» и китайский проект «Один Пояс — Один Путь» как магистральные направления сотрудничества.

«Особое место среди идей Глазьева занимают проблемы валютно-финансового сотрудничества с Китаем. О возможности перехода на национальные валюты в двустороннем сотрудничестве говорят давно. Сергей Юрьевич в своих работах размышляет о перспективах возможного создания денег «евраз». Они могли бы основываться на технологиях блокчейн, но служить не обогащению финансовых спекулянтов через формирование новых «пузырей», а целям финансирования конкретных совместных проектов в производстве. Технологии «блокчейн» позволили бы отслеживать использование каждой единицы средств, выделенных на данные цели», — отметил Дзарасов.

«Насколько можно судить по работам и интервью академика, он стремится определить принципы современной интеграции ЕАЭС, сформировать портфель соответствующих проектов, разработать дорожную карту для построения большого евразийского партнерства. В современном российском истэблишменте трудно найти более подходящую фигуру для выполнения подобной грандиозной задачи», — подчеркнул экономист.

Напомним, о том, что экономист Сергей Глазьев занял пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК, стало известно 1 октября. Глазьев в 2008—2012 годах был заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС (ныне ЕАЭС). Он также считается одним из создателей Таможенного союза.