Рим, , 12:05 — REGNUM План по спасению авиакомпании «Алиталия» от банкротства в очередной раз оказался под угрозой, передает Agenzia Italia в пятницу, 4 октября.

На этот раз источником проблемы стала компания Atlantia, привлеченная властями страны в качестве частного инвестора: руководители компании считают, что утвержденный план создания нового юридического лица авиакомпании нуждается в пересмотре.

В ближайшее время вопрос будет обсуждаться в правительстве страны. Ранее предполагалось, что все необходимые решения в отношении «Алиталии» будут приняты до 15 октября.

Попытки итальянского государства спасти «Алиталию», зарегистрировав новое юридическое лицо и привлекая опытных участников рынка, длятся уже более года, но пока не увенчались успехом. Предполагается, что, помимо железнодорожной госкомпании и министерства экономики, акционерами станут авиакомпания Delta и Atlantia, входящая в группу Benetton.

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