Барнаул, , 11:59 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает министра здравоохранения Веронику Скворцову, пообещавшую внедрить в России новую систему оплаты труда медицинских работников. Вместе с тем, он предлагает обратить внимание на ситуацию со стимулирующими выплатами. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM её инициативу с установлением минимальных окладов по каждой группе медицинского персонала, он отметил:

«Это все здравые идеи, которые будут способствовать социальной защищенности медработников. Однако остается такая существенная часть зарплаты как разного рода стимулирующие выплаты, которые могут достигать 40 — 60% от общего объема зарплаты. Размер подобных выплат определяется по усмотрению главного врача и потому не всегда является объективным для каждого конкретного работника. В этой связи абсолютно верным представляется заявление вице-премьера Голиковой о том, что заработок медперсонала не должен зависеть от администрации медучреждения.

В идеале доплаты к окладу должны отражать такие важные критерии как интенсивность работы, качество работы, уровень квалификации специалиста, а также необходимо предусмотреть оплату различных видов работ, которыми в течение дня занимается врач — будь то операция, манипуляция или диагностическая процедура. Это приведет к должной дифференциации зарплат и исчезновению уравниловки, которая досталась российской медицине в наследство от советской.

Ведь совершенно неприемлемо, когда, например, хирург получает одну и ту же зарплату, независимо от того, сколько он сделал операций в месяц — одну или тридцать. Естественно, в такой ситуации у доктора нет никакой мотивации к работе — ведь труд приносит только дополнительные нагрузку и ответственность, а также снижается стремление к совершенствованию в профессии. В результате происходит профессиональное выгорание, что существенным образом отражается на качестве работы. Предложения, озвученные представителями Правительства России показывают, что есть понимание важности этих проблем».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2019 года, выступая на совещании российского президента с членами правительства, министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе. По её оценке, особенно это будет нужно на втором этапе, когда распределится норма нагрузки и выработки на одну ставку.

Читайте также: Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей