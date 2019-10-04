Ставрополь, , 12:02 — REGNUM Власти Ставрополья намерены увеличить финансирование подпрограммы развития здравоохранения региона. Планируется в 2019 году дополнительно направить более 901 млн рублей на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе краевой думы.

Кроме того, дополнительно 54,5 млн рублей будет выделено на обеспечение бесплатными лекарствами людей, страдающих сахарным диабетом, более 23,7 млн рублей — для пациентов с редкими заболеваниями. Свыше 62 млн рублей предназначено для граждан, которым выписываются лекарства по рецептам, и для лечебного питания детей-инвалидов.

«Запланированы дополнительные финансовые средства и на другие направления отрасли, что позволит укрепить систему здравоохранения Ставрополья, повысить доступность и качество оказания медицинских услуг», — отметили в думе. Всего на реализацию подпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2019 году будет выделено более 11 млрд рублей.

Внесение этих и других поправок в закон «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» планируется рассмотреть 10 октября на заседании краевой думы.

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