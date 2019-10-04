Рига, , 11:57 — REGNUM Завершение «сезонных» работ в Латвии станет причиной регистрации новых безработных, сообщает сегодня, 4 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM. Строители, в том числе в дорожной сфере, сотрудники туристической отрасли, сельского хозяйства уже к концу октября начнут регистрировать свой статус безработного, обеспечивая себя соответствующим пособием. В разных районах ситуация не будет одинаковой, однако в некоторых самоуправлениях количество безработных может вырасти на треть.

Латвийское госагентство занятости приводит в пример Лиепаю, где в настоящий момент 2,8 тыс. безработных, однако к концу месяца их может стать уже 3,5 тыс. Такая тенденция наблюдалась в прошлом, 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии приняли решение меньше платить безработным, что сэкономит в бюджете дополнительные 12 млн евро. Пособия снизятся, а максимальный срок выплат сократится на один месяц.

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