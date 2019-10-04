Первоуральск, Свердловская область, , 12:04 — REGNUM В Свердловской области в октябре ожидают председателя правительства России Дмитрия Медведева. Как сообщает информационный портал Е1 со ссылкой на источники в администрации Первоуральска, председатель правительства страны намерен посетить в том числе Первоуральский новотрубный завод.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняет издание, на данный момент коммунальные службы города убирают и облагораживают территорию улиц, а также приводят в порядок фасады домов.

Отметим, что, по данным первоуральских СМИ, одним из инициаторов визита, возможно, являются владельцы Первоуральского новотрубного завода, которые рассчитывают на государственные инвестиции для строительства нового производственного комплекса.