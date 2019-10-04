Москва, , 11:54 — REGNUM Компании — участники проекта «Северный поток — 2» надеются к концу года получить разрешение датской стороны на прокладку газопровода. Об этом заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил уверенность, что Дания, если она действует по европейским правилам, даст разрешение на строительство газопровода. О другом развитии событий думать не хочется, признался Мерен.

Компании, ответственные за проект, рассчитывают на разрешение до конца года, добавил глава компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мерен выразил беспокойство из-за решения суда ЕС об ограничении для Газпрома транзитных мощностей газопровода OPAL. Глава Wintershall Dea полагает, что это может привести к росту цен на газ.

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