Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермском крае до 2024 года планируется запустить 44 автомобильных газонакопительных компрессорных станций (АГНКС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Газовое оборудование для автомобиля

В 2020 году регион ожидает примерно 400 млн рублей из федерального бюджета на строительство 11 газовых автозаправок. Заявка от регионального правительства уже направлена.

Сейчас на территории региона функционирует пять АГНКС — в городах Пермь и Соликамск. В краев числится 600 газомоторных транспортных средств, среди которых 200 автобусов и 100 такси. Построен комплекс по производству сжиженного природного газа: мини-завод по производству СПГ в деревне Канюсята, а также три станции приёма, хранения и регазификации природного газа в посёлках Канюсята, Нердва и Северный Коммунар.

Как отметил губернатор Максим Решетников, спрос на газовые заправки будет расти. Новые автобусы, которые закупаются для общественных пассажироперевозок, работают на газомоторном топливе. Легковые машины также начинают серийно выпускать на газомоторном топливе.

Добавим, в России подготовлена дорожная карта по реализации программы развития рынка газомоторного топлива. Из резервного фонда выделено 3,4 млрд рублей для финансирования в 2019 году субъектов РФ в мероприятиях по строительству газозаправочной инфраструктуры и переоборудованию коммунальной техники на газомоторное топливо. Планируется, что в ближайшую пятилетку на эти цели направят 50 млрд рублей.