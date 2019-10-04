Москва, , 11:27 — REGNUM Пока неясно, о каких «политических требованиях» Дании к оператору проекта газопровода «Северный поток-2» идёт речь, и вообще, имели ли место такие требования, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя отказ Дании от политических претензий к «Северному потоку — 2».

«В энергетическом агентстве Дании подчёркивают, что затягивание с выдачей разрешения на строительство связано исключительно с продолжающейся оценкой влияния газопровода на окружающую среду.

В принципе, объективных препятствий на выдачу разрешения на строительство нет, тем более, что новая заявка Nord Stream 2 на маршрут газопровода южнее острова Борнхольм должна устроить всех, так как участок газопровода на этом маршруте будет регулироваться международной конвенцией по морскому праву, а не законодательством Дании.

Однако не исключено, что ранее на королевство оказывали давление США, но совсем недавно произошло два события, способные радикально изменить позицию маленькой европейской страны.

Во-первых, у Дании обострились отношения с Соединёнными Штатами из-за намерений Трампа купить у Дании Гренландию. Во-вторых, Дания в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом газа и намерена импортировать газ по реверсу из Германии, а это будет, разумеется, российский газ.

Некоторое потепление отношений между Россией и Украиной тоже могло сыграть определённую роль, равно как и выданной Данией разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe в страны Балтии, где никаких опасений за возможный ущерб окружающей среде так и не было высказано.

Напомним, что ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что разрешение на строительство от Дании ожидается до конца октября.

А по мнению Райнера Зеле, оператору проекта не придётся задействовать даже «план Б», то есть прокладку одного из участков газопровода в обход Дании, так как с самим королевством вполне можно найти взаимоприемлемое решение», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что у Дании, которая до сих пор не выдала оператору газопровода «Северный поток-2» разрешение на строительство в её территориальных водах, больше нет «политических требований» к газопроводу.

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