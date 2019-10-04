Муйский район, 4 октября 2019, 11:25 — REGNUM Правительство Бурятии подписало соглашение с компаниями «Газпром СПГ технологии» и ГК «Полипластик» о реализации проекта по переводу котельных на севере республики на газ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Возможность использования сжиженного природного газа в качестве топлива для котельных проработана для города Северобайкальск, посёлков Таксимо и Новый Уоян. Газ сюда планируется поставлять с Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
«По предварительным расчётам общий объем потребности в сжиженном природном газе составит около 28 тысяч тонн в год», — отметили в пресс-службе.
Между тем, как сообщало ИА REGNUM, правительство Бурятии планирует перевести с угля на голубое топливо и Улан-Удэ. Напомним, столица республики в том числе из-за чадящих котельных регулярно попадает в список российских городов с наиболее грязным воздухом.
Читайте также:
Бурятию планируют газифицировать, но пока только котельные