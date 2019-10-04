Москва, , 11:25 — REGNUM Среднестатистическому жителю России для «полного счастья» необходимо зарабатывать 161 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работу Superjob.

Отмечается, что жителям Москвы для счастливой жизни в среднем необходимо 212 тыс. рублей в месяц, Владивостока — 205 тыс., Ростова-на-Дону — 200 тыс. Меньше всего денег для счастья необходимо жителям Кирова — 120 тыс. и Оренбурга — 115 тыс.

Жителям младше 25 лет в среднем необходимо 118 тыс. рублей в месяц, от 25 до 34 лет — 159 тыс., от 35 до 44 лет — 172 тыс., а людям старше 44 лет — 171 тыс. рублей. Вместе с тем женщинам необходимо 138 тыс. рублей, тогда как мужчинам — 181 тыс.

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Опрос, в котором приняли участие 2,5 тыс. работающих граждан старше 18 лет, проводился в августе 2019 года в 449 населенных пунктах.

Напомним, ранее сообщалось, что наиболее высокооплачиваемой вакансией в России является механик по ремонту оборудования на рыболовном судне. Такому специалисту предлагают зарплату в размере 430 тыс. рублей в месяц.

Далее идут пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности (330 тыс. рублей). Коммерческому директору в сфере торговли и заведующему гостиницей предлагают по 290 тыс. рублей, программисту в отрасли нефтегазовой промышленности — 270 тыс. рублей, спортсмену-инструктору — 250 тыс. рублей, шеф-повару — 230 тыс. рублей.

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