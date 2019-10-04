Самара, , 11:22 — REGNUM На улице Победы в Самаре устанавливают новые светодиодные светофоры и пешеходные ограждения. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что в настоящий момент ремонтные работы на этом участке дороги выполнены более чем на 99%. Установлено более 30 новых опор для светофоров.

По словам директора МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, всего планируется смонтировать на 11 переходах 59 пешеходных и транспортных светофора. Помимо этого, 30 светофоров, которые ранее были установлены на этом участке дороги, переустановят в связи с обновленной схемой их размещения. Отмечается, что данная схема согласована с Департаментом транспорта администрации Самары и ГИБДД с учетом анализа очагов аварийности.

По словам представителя субподрядной организации Константина Тиньгушова, поскольку светофоры работают на светодиодах, сигналы будут хорошо просматриваться в любое время суток.

Одновременно с этим на участке дороги идет установка новых пешеходных ограждений. Отмечается, что в результате ремонта некоторые пешеходные переходы были перенесены. Это было сделано для повышения безопасности дорожного движения, сохранения здоровья и жизни горожан.

Напомним, что ремонт дороги идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».