Москва, 4 октября 2019, 11:17 — REGNUM В России с 202 года введут новые методики определения инновационности лекарственных препаратов. Об этом заявила начальник отдела развития и внешних коммуникаций ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ Нурия Мусина, сообщает «Медвестник».
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Сейчас, по ее словам, производители лекарств зачастую используют понятие «инновационность» как инструмент продвижения своей продукции.
Будут разработаны критерии инновационности лекарств, введения системы оценки для анализа инновационности препаратов и принятия решений по последующему финансированию.
Новые методики позволят показать производителям, в чём преимущества производимых ими лекарственных препаратов.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года жители России стали чаще покупать отечественные препараты. В январе прирост продаж составил 17% в денежном эквиваленте.
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