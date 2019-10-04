Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В системе образования Ростовской области работает почти 31 тыс. педагогов. По словам донского губернатора Василия Голубева, в сферу образования приходит всё больше молодых учителей.

В настоящее время доля молодых педагогов превышает 10%. Многие становятся лауреатами всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

ИА REGNUM напоминает, что в эти дни в регионах России проходят торжественные мероприятия, посвященные Всемирному дню учителя.

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