Берлин, , 11:18 — REGNUM Реализация автомобилей в Германии выросла в сентябре 2019 года по сравнению с таким же периодом 2018 года на 17,3%. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального управления по вопросам транспортных средств Германии (KBA).

В сентябре 2019 года, по данным KBA, в Германии было продано 286 602 автомобиля, в том числе 244 622 легковых автомобиля (+ 22,2%). За девять месяцев 2019 года продажи на немецком авторынке выросли на 3,6%, до 3 242 373 экземпляров. Среди них реализация новых легковых автомобилей составила 2 740 158 единиц (+ 2,5%).

На 38,1% в Германии вырос спрос на компактные автомобили, которые составляют самый большой сегмент местного рынка.

Кроме того, выросло количество зарегистрированных в сентябре в Германии автомобилей с бензиновыми двигателями. Их доля составила 59,9% — 146 463 экземпляров.

Напомним, продажи на еще одном крупном европейском рынке — французском — в сентябре 2019 года составили 173 444 новых легковых автомобиля, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Volkswagen представит новое поколение Golf в октябре