Умео, Швеция, , 11:15 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал со своим датским коллегой Йеппе Кофодом ситуацию по поводу разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в ходе их встречи в Нью-Йорке на прошлой неделе. Об этом 4 октября рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), проходящего в Умео.

«Двустороннего контакта у нас не было, но эта тема затрагивалась в Нью-Йорке в ходе встречи министров иностранных дел двух стран», — заявил Глушко в ответ на вопрос РИА Новости о том, поднималась ли тема «Северного потока — 2» во время сессии СБЕР.

Ранее «Известия» со ссылкой на свои источники сообщило, что Дания не имеет больше политических возражений к реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», задержки с одобрением строительства происходят исключительно на административном уровне.