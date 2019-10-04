Калуга, , 11:24 — REGNUM В Калужской области до конца этого года 28 предприятий станут участниками проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», реализуемого в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». К настоящему времени соглашения об участии в проекте уже подписаны с 19 предприятиями области. В 2019 году из федерального бюджета на реализацию проекта по адресному повышению производительности труда региону выделено более 60 млн рублей. Об этом 4 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития области.

Среди участников проекта — калужское ООО «ЭЛМАТ» и АО «Прогресс-Экология» из Обнинска. Под руководством экспертов федерального и регионального центров компетенций на этих предприятиях будут созданы рабочие группы и проектные офисы, сотрудники которых пройдут обучение методикам бережливого производства. Для их внедрения в пилотном режиме в ООО «ЭЛМАТ» выбрано направление производстве мебели, в АО «Прогресс-Экология» — фильтровальных установок. Цель — за три года существенно повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции. Важным аспектом в работе является создание фабрики процессов как учебной площадки для практического освоения принципов и инструментов бережливого производства.

Обнинское АО «Прогресс-Экология» занимается наукоемкими технологиями. В частности, разработкой и производством оборудования, в том числе для объектов госкорпорации Росатом. ООО «ЭЛМАТ» в Калуге работает по двум основным направлениям: производство изделий из пластика и мебели.

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