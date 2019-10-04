Сеул, , 11:11 — REGNUM В сентябре 2019 года импорт легковых автомобилей в Южную Корею увеличился на 17%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Ассоциации импортеров и дистрибьютеров импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года в стране было зарегистрировано 20 204 импортных автомобиля, что на 17,3% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

В период с января по сентябрь общее число зарегистрированных импортных автомобилей составило 167 093 единицы, что на 15,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в прошлом месяце в стране было продано 7707 автомобилей Mercedes-Benz, 4249 автомобиля BMW, 1996 автомобилей Audi, 1031 автомобиль Mini, 996 автомобилей Volvo.

Стоит отметить, что продажи автомобилей японских марок сократились на 60%. В частности, продажи Toyota и Infiniti сократились более чем 60%, а Honda и Nissan — более 80%.

В сентябре самыми продаваемыми автомобилями стали Mercedes-Benz E300 (1883 единицы), Audi Q7 45 TFSI quattro (1513 единиц), Mercedes-Benz E300 4Matic (1210 единиц).