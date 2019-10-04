Курган, , 11:05 — REGNUM В Кургане бывшие директор и главный бухгалтер МУП «Специализированное дорожное предприятие». Им вменяют растрату чужого имущества в особо крупном размере организованной группой и неисполнение в крупном размере обязанностей налогового агента, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в 2011—2015 годах они создали подконтрольные им коммерческие фирмы, в которых учредителями были их родственники, и оформили фиктивные документы о якобы покупке у одной из аффилированных фирм излишков строительного мусора на сумму больше 6,5 млн рублей. Также следователи заметили за ними сдачу муниципальному предприятию через подконтрольное юрлицо автотранспорта по завышенным ценам. Предприятие понесло с этого ущерб в размере более 28 млн.

Также выяснилось, что они создали посреднеческую фирму и у неё покупали битум по высоким ценам. А с 2013 по 2015 годы они не перевели в бюджет налог на доходы физлиц в сумме более 15 млн 813 тыс. рублей.

Теперь дело будет рассматривать горсуд Кургана. Обвиняемым грозит до 15 лет колонии и штраф до миллиона рублей.