Ашхабад, , 10:56 — REGNUM Улучшение условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности обсудили представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Ашхабаде, сообщает 3 октября агентство Orient.

В рамках совещания выступил заместитель директора экономического департамента ОЭСР Ален де Серра. Он рассказал о принципах регулирования товарного рынка, которые позволяют выявить препятствия для роста конкуренции.

Глава подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии Уильям Томпсон отметил, что в Туркмении есть потенциал для развития предпринимательства. В рамках заседания были определены приоритетные задачи реформ в сфере налогообложения, регистрации и по другим направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа предприниматели Туркмении пожаловались на срыв контрактов по поставкам продукции из-за невозможности обмена национальной валюты.

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