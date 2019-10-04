Чита, , 10:48 — REGNUM Помимо получения бесплатного гектара земли, жители Забайкальского края могут воспользоваться другими мерами государственной поддержки. Об этом сегодня, 4 октября, со ссылкой на руководителя департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Алексея Хосоева, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Из официального сообщения следует, что речь идёт о предоставлении сельскохозяйственных грантов и льготных кредитов для ведения бизнеса, а также участии в программе льготного лизинга оборудования.

«Важно не просто раздать землю, а поддержать людей в их начинаниях. Для этого мы подготовили список актуальных для освоения «гектара» мер по каждому из регионов», подчеркнулгенеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, год назад Забайкальский край вошёл в состав Приморского федерального округа. С этого времени на его жителей стали распространять все льготы и преференции, которыми могут пользоваться дальневосточники. Помимо «Дальневосточного гектара», забайкальцы могут воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» под 2%.

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