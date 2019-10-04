Москва, , 10:42 — REGNUM Министр энергетики России Александр Новак на пресс-конференции по итогам министерской встречи форума стран-экспортеров газа заявил, что к 2050 году доля газа в мировом энергобалансе вырастет с 27% до 34%.

По его словам, все министры сошлись во мнении, что роль газа в мировом энергетическом балансе будет расти.

«Прозвучали такие цифры, как увеличение доли в энергобалансе с 27% до 34% к 2050 году», — сказал Новак.

Он отметил, что к 2040 году объем экспорта газа в мире вырастет с 1,2 до 1,8 трлн кубометров, из которых 400 млрд кубометров — сжиженный природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что РФ обладает одним из самых чистых, низкоуглеродных энергобалансов в мире — больше трети нашей генерации приходится на гидро‑ и атомную энергетику. И ещё 50% на газ.

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