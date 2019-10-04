Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Сборочное производство космических аппаратов гражданского назначения планируют открыть в Московской области «Газпром» и Thales Alenia Space. Об этом сообщила пресс-служба газовой компании.

Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Девятого Петербургского международного газового форума. В соответствии с документом, стороны объединят усилия с целью выпуска спутников с использованием передовых европейских технологий.

Отмечается, что Thales Alenia Space выступит в роли технологического партнера будущего производства. Подписание документа, отметили в российской компании, стало развитием отношений оговоренных подписанным в январе 2019 года меморандумом о взаимопонимании.

Thales Alenia Space — европейский лидер в области спутниковых систем и крупный производитель орбитальной инфраструктуры. Предполагается, что собственное сборочное производство позволит снизить затраты и сократить сроки изготовления космических аппаратов для нужд «Газпрома».

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