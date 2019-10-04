Ульяновск, 4 октября 2019, 10:37 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа по развитию рынка газомоторного топлива. В регионе работают четыре станции для заправки природным газом, ещё четыре введут до конца 2019 года. До 2024 года автозаправочных станций будет 21, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Глава региона Сергей Морозов отмечает, что в регионе работа по использованию газа в качестве топлива ведется «сразу по нескольким направлениям». Развивается газозаправочная инфраструктура, обновляется парк автотранспорта, транспортные средства переводятся на использование природного газа.
Глава региона напомнил, что «преимущество использования природного газа в качестве топлива для транспорта неоднократно» подчёркивал президент России Владимир Путин. И выразил благодарность правительству страны, Министерству энергетики РФ за решение включить Ульяновскую область в список участников данной программы.
По данным ульяновских властей, в регионе в настоящее время действуют четыре станции для заправки природным газом, к концу 2019 года введут в эксплуатацию ещё четыре. Их строительство ведётся благодаря тесному взаимодействию с Министерством энергетики России, компанией «Роснефть» и частными инвесторами. До 2024 года в регионе планируется сформировать заправочную сеть природным газом, в которую войдёт 21 заправка.
Также транспорт переводится на использование метана, количество транспортных средств в ближайшие пять лет должно достигнуть 2200 единиц. В июне 2019 года в Ульяновске открылась испытательная лаборатория, которая проводит техническую экспертизу автотранспорта, в конструкцию которых внесены изменения, в том числе после установки газобаллонного оборудования.
Кроме того, в 2019 года область закупает 50 автобусов с газовым двигателем. Далее каждый год планируется приобретать не менее 50 таких машин.
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин подчёркивает, что планируется «не просто закупать технику, работающую на метане, но и производить ее». По его словам, в 2019 году ООО «Симаз» запускает в производство новую модель подобного автобуса, уже собран первый образец для испытаний.
По словам Дмитрия Вавилина, в настоящее время разрабатывается проект областной программы по развитию газомоторного топлива, в котором предусмотрено софинансирование из регионального бюджета строительства объектов заправки природным газом в 2020—2024 годах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для владельцев транспортных средств будут разработаны стимулирующие меры для перехода на альтернативное топливо. Компенсироваться будет одна треть затрат на переоборудование. В том числе компенсация будет проводиться из федерального бюджета. Всего в регионе — 460 тыс. автомобилей.
Напомним, по итогам Петербургского международного экономического форума, говоря о межрегиональном сотрудничестве, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что среди перспективных направлений партнерства с Хабаровским краем — кооперации в сфере машиностроения, включая производство компонентной и инструментальной базы для авиа и судостроителей. Тогда руководство Хабаровского края заявило о готовности поставлять ульяновским предприятиям энергетическое оборудование, а из Ульяновской области наладить поставки автобусов, работающих на газомоторном топливе.
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