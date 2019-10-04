Ульяновск, , 10:37 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа по развитию рынка газомоторного топлива. В регионе работают четыре станции для заправки природным газом, ещё четыре введут до конца 2019 года. До 2024 года автозаправочных станций будет 21, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов отмечает, что в регионе работа по использованию газа в качестве топлива ведется «сразу по нескольким направлениям». Развивается газозаправочная инфраструктура, обновляется парк автотранспорта, транспортные средства переводятся на использование природного газа.

«Мы понимаем целесообразность того, что нужно не просто закупать технику, работающую на метане, но и производить её, и это является третьим направлением нашей работы», — отметил губернатор Сергей Морозов, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Глава региона напомнил, что «преимущество использования природного газа в качестве топлива для транспорта неоднократно» подчёркивал президент России Владимир Путин. И выразил благодарность правительству страны, Министерству энергетики РФ за решение включить Ульяновскую область в список участников данной программы.

По данным ульяновских властей, в регионе в настоящее время действуют четыре станции для заправки природным газом, к концу 2019 года введут в эксплуатацию ещё четыре. Их строительство ведётся благодаря тесному взаимодействию с Министерством энергетики России, компанией «Роснефть» и частными инвесторами. До 2024 года в регионе планируется сформировать заправочную сеть природным газом, в которую войдёт 21 заправка.

Также транспорт переводится на использование метана, количество транспортных средств в ближайшие пять лет должно достигнуть 2200 единиц. В июне 2019 года в Ульяновске открылась испытательная лаборатория, которая проводит техническую экспертизу автотранспорта, в конструкцию которых внесены изменения, в том числе после установки газобаллонного оборудования.

Кроме того, в 2019 года область закупает 50 автобусов с газовым двигателем. Далее каждый год планируется приобретать не менее 50 таких машин.

Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин подчёркивает, что планируется «не просто закупать технику, работающую на метане, но и производить ее». По его словам, в 2019 году ООО «Симаз» запускает в производство новую модель подобного автобуса, уже собран первый образец для испытаний.

«Автобус в сентябре прошел все ступени необходимой сертификации. В 2019 году будет произведено около 300 единиц техники, а в 2020 году — около 700, 80% из которых — модели, которые работают на природном газе», — рассказал глава регионального минпрома.

По словам Дмитрия Вавилина, в настоящее время разрабатывается проект областной программы по развитию газомоторного топлива, в котором предусмотрено софинансирование из регионального бюджета строительства объектов заправки природным газом в 2020—2024 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для владельцев транспортных средств будут разработаны стимулирующие меры для перехода на альтернативное топливо. Компенсироваться будет одна треть затрат на переоборудование. В том числе компенсация будет проводиться из федерального бюджета. Всего в регионе — 460 тыс. автомобилей.

Напомним, по итогам Петербургского международного экономического форума, говоря о межрегиональном сотрудничестве, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что среди перспективных направлений партнерства с Хабаровским краем — кооперации в сфере машиностроения, включая производство компонентной и инструментальной базы для авиа и судостроителей. Тогда руководство Хабаровского края заявило о готовности поставлять ульяновским предприятиям энергетическое оборудование, а из Ульяновской области наладить поставки автобусов, работающих на газомоторном топливе.

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