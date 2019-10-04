Пусан, Южная Корея, , 10:40 — REGNUM С 4 по 8 октября в южнокорейском Пусане выпустят в море 7,5 миллионов молодых тигровых креветок для увеличения рыбных ресурсов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Busan Marine Fisheries Resources Reserch Institute.

По их словам, 1,2 сантиметровые тигровые креветки, которых выращивали в лабораториях на протяжении 30 дней, выпустят в море в районах Кансо-гу, Саха-гу, Ёндо-гу.

Специалисты отмечают, что с 2009 года вылов тигровых креветок ежегодно увеличивается. В 2011 году объем вылова составил 1,79 тонн, однако к 2018 году данный показатель увеличился в три раза, до 5,25 тонн.