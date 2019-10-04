Махачкала, , 10:39 — REGNUM Предприятие по разработке технологий и изготовлению оборудования для производства композитных материалов и изделий за 386 млн рублей планируется построить в Дагестане. Инициатором инвестиционного проекта выступает ООО «Дагиновации», сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе правительства республики.

Ожидается, что состав и параметры технологического оборудования предприятия позволят экономически эффективно производить ассортимент продукции, востребованной рынком. Производственная мощность составит до 1 тыс. комплектов оборудования в год, выход на которую планируется к 2023 году.

Вопрос кредитования данного проекта будет проработан через фонд развития промышленности Дагестана.

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