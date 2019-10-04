Сеул, , 10:04 — REGNUM Несколько южнокорейских компаний были удостоены японской премии Good Design Award 2019. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компания LG Electronics получила 19 наград (включая награду за телевизор LG Signature OLED R), Samsung Electronics — 6 наград (включая награды за Galaxy S10, Galaxy Note 9), Winiadimchae — 2 награды.

Известно, что в общей сложности в копилке южнокорейских компаний оказалось 70 наград, китайских компаний — 119 наград, японские компании — 1108 наград.

Good Design Award — японский конкурс промышленного дизайна, проводимый организацией Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO) и основанный на системе оценки G-Mark System, разработанной министерством экономики, торговли и промышленности Японии в 1957 году.