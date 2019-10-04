Берлин, , 09:55 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что Европейский союз (ЕС) должен принять ответные меры в случае, если США введут пошлины на его услуги и товары. Он заявил об этом 4 октября в интервью медиагруппе Funke.

«ЕС теперь должен отреагировать и после одобрения ВТО (Всемирной торговой организации), пожалуй, ввести со своей стороны штрафные пошлины», — заявил Маас.

Также, по мнению главы германского МИД, США не приняли предложение ЕС о взаимоприемлемом решении и «пошли по пути конфронтации».

«Мы считаем это неправильным, поскольку цену за это заплатят работники и потребители по обе стороны Атлантики», — сказал Хайко Маас.

Отметим, ранее, 3 октября, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предположил в своем письме итальянским производителям, что Европейский союз вполне может ввести ответные меры на американские пошлины, установленные на товары, произведенные в ЕС.

Напомним, ранее, 2 октября, арбитр ВТО разрешил властям США ввести ответные торговые пошлины в отношении Евросоюза на общую сумму в $7,5 млрд в год из-за субсидирования авиастроительного концерна Airbus. А затем торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что это будут 10-процентные пошлины на воздушные суда ЕС и 25-процентные пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импортируемую США из ЕС.