Якутск, , 09:51 — REGNUM Возрастное ограничение до 35 лет не даст ожидаемых результатов в заявленной дальневосточной ипотечной программе под 2% годовых, не привлечёт население в макрорегион, считает депутат Государственной Думы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Раз уж речь идёт конкретно об ипотеке — давайте посмотрим на неё пристально. Основное условие — прописка хотя бы одного члена семьи на Дальнем Востоке, при этом все члены семьи должны быть не старше 36 лет. И вот тут я не понимаю: собственно, почему? Кто решил, что именно этот возраст — возраст отсечения? В 35 лет вам квартира ещё нужна, а в 36 — нет? То есть до пенсии вам ещё жить и жить, а от мысли о собственной квартире уже отвыкайте», — рассуждает в соцсетях депутат.

Тумусов предлагает, как минимум, повысить возраст получения льготной ипотеки. Хотя бы до 40 лет.

Федот Тумусов «А то как повышать срок выхода на пенсию на 5 лет — это всегда, а как обеспечивать комфортные условия жизни — так вы для них слишком старые. Так дело не пойдет. Мы как раз и должны удержать на Дальнем Востоке тех, кто живёт там сейчас. А иначе получится несправедливо».

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития обнародовал критерии, по которым можно претендовать на ипотеку под 2% годовых.