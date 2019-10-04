Ташкент, , 09:45 — REGNUM В сенат Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана внесли законопроект о поправках в закон «О Центральном банке Республики Узбекистан», сообщили в пресс-службе сената республики.

Отмечается, что уставной капитал Центробанка планируется увеличить с 2 млрд сумов ($212 тыс.) до 1 трлн сумов ($106 млн). Кроме того, закон регламентирует порядок аудита финансового регулятора.

В сенате также подготовлены поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Согласно изменениям уставной капитал банков должен составлять не менее 100 млрд сумов ($10,6 млн).

Напомним, 14 сентября 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое поручает коммерческим банкам республики довести до 1 января 2019 года свой уставной капитал до 100 млрд сумов.

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