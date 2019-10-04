Москва, , 09:43 — REGNUM Волнения на международном валютном рынке из-за более слабых данных по деловой активности в США привели к разнонаправленным движениям курсов основных валют на Московской бирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар США против рубля практически не изменился в течение предыдущего дня, в то время как евро показал широкий размах колебаний почти в 60 коп. Курс доллара консолидировался около отметки 65.10 руб. Курс единой европейской валюты закончил день около отметки 71,40 руб.

Сегодня. 4 октября, в 15:30 мск будут опубликованы данные по рынку труда США, которые могут оказать сильное влияние на валютные курсы на фоне ожиданий снижения процентной ставки в США. Доллар США может заметно отступить от двухлетних максимумов на рынке Forex, что может привести к его ослаблению и на локальном рынке.

В первой половине дня курсы основных валют мало отклонятся от уровней закрытия накануне. Затем, в случае реализации негативного сценария доллар может снизиться в район отметки 64.80 руб. евро, напротив имеет шансы вырасти в направлении 72 руб.», — считает эксперт.

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