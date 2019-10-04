Пекин, , 09:38 — REGNUM Китайская международная выставка автобусов 2019 пройдет с 11 по 13 декабря в Шанхайском Новом международном выставочном центре, сообщает 4 октября агентство Синьуха.

Выставка сфокусируется на интеграции индустрии городского общественного транспорта и технологических инноваций, показывая передовые инновации в целом ряде направлений: от транспортных средств, компонентов, станций зарядки, до умного транспорта для городских транзитных пунктов.

Выставка, учрежденная в 2012 году Отделение городского общественного транспорта Гражданским инженерным обществом Китая, проводится ежегодно. Ожидается, что в этом году она привлечёт 400 участников, 800 покупателей и 35 тыс. профессиональных посетителей из более чет 20 стран мира.