Сибай, Башкирия, , 09:28 — REGNUM Депутаты Государственного собрания Башкирии провели мониторинг экологической обстановки в окрестностях города Сибая. Рабочая группа из парламентариев во главе с председателем Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарисом Байчуриным побывала на объектах, представляющих потенциальную угрозу, провела встречи с руководством города, предприятий, населением, медиками, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выезд депутатов в Сибай состоялся на фоне появившихся в интернете слухов о превышении содержания диоксида серы в атмосфере в окрестностях города. О результатах проведённой депутатами в Сибае работы рассказал председатель госсобрания Константин Толкачев. По его словам, среди прочих объектов, депутаты оценили ситуацию и с Сибайским карьером, который в 2018 году указывался в качестве основного источника ухудшения экологической ситуации. В настоящее время здесь проходит заключительный третий этап затопления карьера.

«Во время первых двух этапов уровень воды в «воронке» был поднят до 120 метров. Этого оказалось достаточно для прекращения процессов окисления рудных пород. Однако руководством АО «Учалинский ГОК» (предприятие УГМК — ИА REGNUM) принято решение провести третий этап затопления, в ходе которого уровень воды будет поднят еще на 40 метров. Это делается для того, чтобы исключить на будущее любые предпосылки к повторению неблагоприятных экологических ситуаций. На наш взгляд, затопление карьера оказалось рациональным, возможно, единственно правильным вариантом решения проблемы», — сказал спикер госсобрания.