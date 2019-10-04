Токио, , 09:28 — REGNUM Представители Узбекистана и Японии обсудили условия по заключению новых контрактов на поставку узбекистанского урана, сообщает 4 октября издание «Подробно.uz».

Правительственная делегация Узбекистана посетила с визитом Японию. Стороны организовал переговоры в преддверии визита президента республики Шавката Мирзиёева в Токио, который состоится в декабре 2019 года. Отмечается, что новые контракты могут быть подписаны в рамках этого визита.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году между представителями Узбекистана и США был подписан контракт стоимостью $300 млн на поставку урана. Кроме того, республика поставляет это сырье в Японию и Южную Корею.

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