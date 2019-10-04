Вашингтон, , 09:27 — REGNUM По прогнозу Центра автомобильных исследований (CAR) при университете Дуйсбурга-Эссена, мировая автомобильная промышленность может в ближайшие семь лет потерять в объеме продаж до 700 млрд евро (765 млрд долларов). Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Автомобильное движение в Пекине

По словам директора CAR Фердинанда Дуденхоффера, начавшаяся в США торговая война стала одной из «главных причин падения продаж во всем мире автомобильной промышленности».

По оценкам CAR, в период с 2018 по 2024 год за счет торговой политики США продажи в количественном выражению могут упасть на 35 млн автомобилей.

«Поскольку китайский рынок является ключевым для немецкой автомобильной промышленности, то немецкая автомобильная промышленность терпит серьезные проблемы от таможенной политики США. Таким образом, поведение США противоположно политике альянса», — подчеркнул Дюденхоффер.

Напомним, мировые продажи новых легковых автомобилей за первое полугодие 2019 года упали на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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