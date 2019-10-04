Варшава, , 09:24 — REGNUM Сроки отказа Польши от закупок газа из России назвал уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире «Польского радио».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что основная доля «голубого топлива» в настоящее время поступает из России, но уже к концу 2022 года должно быть завершено строительство газопровода Baltic Pipe. Сразу после этого Варшава намерена отказаться от российского газа и переключиться на новую ветку.

Также, по словам Наимского, планируется производить закупки сжиженного газа через СПГ-терминал в порту Свиноуйсьце.

Уполномоченный правительства отметил, что после 2022 года поставок из России не будет. Среди новых поставщиков он назвал Катар и США.