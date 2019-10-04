Самара, , 09:33 — REGNUM Суд в Самарской области отменил приказ об установлении тарифов на вывоз мусора. Об этом 3 октября сообщил в «Твиттере» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Регоператор не вправе сейчас взыскивать задолженность. Кто платил, после вступления в силу решения сможет подать иск на возврат сумм (перерасчёт)», — написал депутат в своем сообщении.

Судебное разбирательство по этому поводу длится с мая текущего года. Депутаты губернской думы Алексей Краснов, Михаил Матвеев и председатель «Ассоциации владельцев жилья Самарской области» Вера Романюк обратились в суд с иском к областному министерству энергетики и ЖКХ.

Исцы потребовали признать недействующим приказ МинЖКХ № 846 об установлении единого предельного тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором по вывозу мусора ООО «ЭкоСтройРесурс».

По мнению депутатов, данный тариф был необоснованно завышен, поскольку в него включили слишком много показателей, среди которых не только объемы и масса вывозимого мусора. В тариф также были включены и собственные расходы регионального оператора на аренду помещений, транспортировку, заработную плату персонала, услуги печати квитанций и их доставки жителям.

Напомним, что мусорная реформа в Самаре была проведена в начале 2019 года. В области начала работать компания «ЭкоСтройРесурс» — региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.